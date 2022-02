Politik : Corona-Testpflicht in niedersächsischen Kitas gestartet

Kinder ab drei Jahren müssen in Niedersachsen künftig dreimal wöchentlich negativ getestet sein, um in die Kita gehen zu können. Seit Dienstag gilt eine entsprechende Testpflicht im Bundesland. Laut Kultusministerium soll dann in der Regel zu Hause getestet werden, bevor das Kind zur Kita geht. Die Tests werden von den Einrichtungen gestellt und sind kostenlos.

Da Kita-Kinder noch sehr klein sind, sollen gewöhnlich die Eltern das Testen übernehmen. Diese sollen dann auch das negative Testergebnis gegenüber der Kita oder Kindertagespflege bestätigen. Kitas haben einen gewissen Spielraum, an welchen Tagen getestet werden soll. Einen festgelegten Rhythmus gibt es nicht....

