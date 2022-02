Politik : Corona-Testpflicht für Schüler wird stufenweise abgeschafft

Niedersachsen will die Corona-Testpflicht für Schüler zu Anfang Mai abschaffen. Vom 7. März an sollen zudem mit Ausnahme der ersten eineinhalb Wochen nach den Osterferien nur noch drei statt fünf Tests pro Woche verpflichtend sein, wie das Kultusministerium in Hannover am Donnerstag ankündigte.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.