Politik : Corona-Neuinfektionsrate sinkt auch in NRW weiter

Den dritten Tag in Folge ist die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen gesunken - ebenso wie deutschlandweit. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Dienstag für NRW 1480,0 Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Montag hatte der Wert 1508,1 betragen.

Das bevölkerungsreichste Bundesland liegt allerdings noch über der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 1437,5. Zahlreiche Städte und Kreise in NRW liegen nach wie vor oberhalb von 1500 - Solingen (2211,8) und der Kreis Unna (2062,4) sogar über der 2000er-Schwelle. Den niedrigsten Wert wies das RKI hingegen für Mülheim aus mit einer Inzidenz von 712,0...

