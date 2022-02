Politik : Corona-Inzidenz in NRW stagniert auf hohem Niveau

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen stagniert auf hohem Niveau: Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 1483,9 - und blieb damit nahezu unverändert im Vergleich zu Dienstag mit 1485,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der bundesweite Wert lag bei 1450,8 wie das RKI meldete.

Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 47.435 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu - deutlich mehr als am Vortag. Es wurden 42 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Sieben Kreise und kreisfreie Städte lagen über der Schwelle von 2000 - zum Teil deutlich. Am höchsten war die Inzidenz im Hochsauerlandkreis (2620,2) und in Remscheid ...

