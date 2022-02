Internet : BSI vergibt erstes IT-Sicherheitskennzeichen an Mail.de

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird künftig bei der Abwehr von Cyberattacken eine größere Rolle spielen. So kooperiert das BSI künftig stärker mit den Bundesländern.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sein erstes IT-Sicherheitskennzeichen an den deutschen E-Mail-Anbieter Mail.de verliehen. Das Gütesiegel werde den Verbrauchern dabei helfen zu erkennen, wie sicher ein IT-Produkt sei, erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm am Dienstag beim 18. Deutschen IT-Sicherheitskongress. Der Behör...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.