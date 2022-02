Mediensucht : „Binge-Watching“: Wie Sie endloses Serien-Streaming vermeiden

Streaming-Anbieter machen es leicht, sehr viel Zeit mit Filmen und Serien zu verbringen. „Binge-Watching“ kann viele negative Auswirkungen haben. Hier erhalten Sie Tipps, wie Sie leichter vom Bildschirm wegkommen.

Bei einem spannenden Serien-Abend ist es manchmal nicht so einfach, den Absprung zu schaffen und endlich den Fernseher auszuschalten. Nicht nur enden Serien in der Regel mit einem spannenden Aufhänger, nach wenigen Sekunden wird zusätzlich ganz automatisch die nächste Folge abgespielt. So hat jeder schon einmal mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht al...

