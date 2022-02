Politik : Ausgabe kostenloser FFP2-Masken für Bedürftige gestartet

Ab Freitag können Bedürftige über ihre Kommunen kostenlos FFP2-Masken erhalten. Hintergrund dafür ist unter anderem die nun geltende FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel. Wo und wie die Masken verteilt werden, kann jedoch je nach Kreis und Kommune unterschiedlich sein.

Menschen mit geringem Einkommen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten ab Freitag kostenfreie FFP2-Masken. Verantwortlich für die Verteilung sind Kreise und kreisfreie Städte, sie haben unterschiedliche Systeme, wie die Bürgerinnen und Bürger sich diese Masken abholen können, wie der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), am Mittwoch erklärte. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.