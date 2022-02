Politik : Apotheker können kommende Woche mit Corona-Impfungen starten

In Niedersachsen gibt es etwa 7800 Apothekerinnen und Apotheker. Zumindest ein kleinerer Teil kann demnächst Corona-Schutzimpfungen verabreichen.

Apothekerinnen und Apotheker in Niedersachsen können in der kommenden Woche mit Corona-Schutzimpfungen beginnen. Bislang hätten 185 Inhaber einer Apotheke eine entsprechende Schulung erfolgreich absolviert und könnten somit impfen, teilte die Apothekerkammer auf Anfrage mit. In der Zukunft könnten es noch deutlich mehr werden, da die entsprechenden Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.