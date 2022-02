Politik : Amt schließt Testzentrum und Friseursalon in Hamburg

Nach einer Kontrolle im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort hat das Gesundheitsamt die Schließung eines Corona-Testzentrums und eines Friseursalons veranlasst. Der Polizei zufolge waren am Samstag insgesamt drei Räumlichkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert worden.

Das Testzentrum befand sich in einem Gebäude, in dem auch Menschen wohnen. Abstände zu Bewohnern seien hier mitunter nicht eingehalten worden, wie ein Sprecher am Sonntag berichtete. Außerdem sprach er von einem „unsachgemäßen Umgang mit dem Testmaterial“. Auch im kontrollierten Friseursalon seien die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten wo...

