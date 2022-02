Fussball : 10.000 Dortmund-Tickets in 15 Minuten vergriffen

Die 10.000 Tickets für das West-Duell der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) waren innerhalb von einer Viertelstunde vergriffen. Der Verein hatte am Donnerstag um 10 Uhr den Vorverkauf eröffnet, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen die Coronaschutzverordnung am Mittwoch so angepasst hatte, dass künftig 10.000 statt wie bisher 750 Besucher in die Arenen dürfen.

Zunächst durften sich nur Dauerkarteninhaber und Mitglieder um die Karten bewerben. Die für 12 Uhr geplante Öffnung für alle anderen Bewerber wurde gestoppt. Verkauft wurden nur Sitzplatzkarten. Es gilt die 2G-Regel....

