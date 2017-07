Sommer-Trend : Zu weißer Kleidung kleine Akzente setzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Schmitten (dpa/tmn) - Zu leicht gebräunter Haut passt helle Kleidung besonders gut. Auch wer schon etwas älter ist, kann sich ruhig trauen, Weiß zu tragen, sagt Stilberaterin Petra Schreiber.

Kombinieren lässt sich eine weiße Bluse zum Beispiel mit einer farbigen Hose in Blau, Rot oder Beige. «Auch ganz in Weiß sehen ältere Damen mit entsprechendem Hautton sehr schick aus.» In dem Fall rät Schreiber, einen Akzent mit einem schönen Tuch oder einer Kette zu setzen.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 04:05 Uhr