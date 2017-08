Kinder im Netz : Vor der Mondfinsternis: Passende Webseiten für Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

Am 7. August gibt es in Deutschland eine partielle Mondfinsternis zu sehen. Junge Weltraumfans, die sich darauf vorbereiten wollen, finden auf www.baeren-blatt.de eine Comicgrafik zum Lesen und Klicken, die das Phänomen genau erklärt.

Mehr Infos und Fotos gibt es auf www.kindernetz.de in einem Artikel zum Thema. Und die Europäische Raumfahrtagentur Esa hat unter www.esa.int/esaKIDSde einen eigenen Kinderbereich mit Videos und Comics rund um das Universum.

Die partielle Mondfinsternis ist am 7. August sofort mit Aufgang des Mondes zu sehen - in Berlin um 20:37 Uhr, in Köln um 20:58 Uhr. Alle Seiten wurden von Klick-Tipps.net ausgesucht. Der Dienst wird von Jugendschutz.net getragen sowie vom Bundesfamilienministerium und von der Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest gefördert.

erstellt am 07.Aug.2017 | 14:15 Uhr