Tipps für den Speiseplan : Versteckte Stärken: Diese 5 Superkräfte besitzen Kartoffeln

19. Januar 2022, 15:00 Uhr

Kartoffeln gehören zum Lieblingsessen der Deutschen. Und das nicht ohne Grund, denn sie sind nahrhaft und gesund. Aber wussten Sie, was darüber hinaus noch in der Wunderknolle steckt? Diese fünf Fakten verraten, wieso die Knolle auf Ihrem Speiseplan nicht fehlen sollte.

Der Stärkegehalt der Kartoffel stellt ihre anderen positiven Eigenschaften oft in den Schatten. Zu Unrecht, denn die Kartoffel ist ein echtes Superfood, das zudem noch vor der eigenen Haustür wächst. Genauso vielfältig wie die Zubereitungsmöglichkeiten der Knolle, sind auch ihre gesunden Inhaltsstoffe. Erfahren Sie hier, was die Kartoffel so besonders macht.

1. Die Kartoffel - heimlicher Vitaminlieferant

Wie viele Vitamine stecken eigentlich in der so unscheinbar wirkenden Knolle? Eine Menge! Vor allem Vitamin-C nehmen wir zu uns, wenn wir die Kartoffel verspeisen. 100 Gramm ungekochte Kartoffeln enthalten rund 17 Milligramm Vitamin-C. Gekocht liefert die Menge an Knollen noch ganze 14 Milligramm. Ein Apfel bietet hingegen nur rund zwölf Gramm des Vitamins. Auch Vitamin-B steckt zu großen Teilen in der Kartoffel. So ergänzen Vitamin-B1, -B2 und -B3 den Vitamin-Booster. Auch Vitamin-B5 und -B6 sowie Vitamin-B9 sind in der unscheinbar wirkenden Knolle enthalten. Somit liefert die Kartoffel Ihnen wichtige Stoffe, die der Körper benötigt, um ideal zu funktionieren.

Vitamin B-9, auch Folsäure genannt, ist beispielsweise unerlässlich für den Aufbau neuer Zellen. Ohne Vitamin-B5 würde unser Stoffwechsel nicht richtig funktionieren, da es im Körper für die Bildung des Koenzym-A sorgt. Zudem ist Vitamin-B5 wichtig für den Auf- und Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Aminosäuren. Auch Vitamin-B2 unterstützt den Energiestoffwechsel und hilft dem Körper dabei, Entgiftungsreaktionen hervorzurufen.

2. Kartoffeln sind gut für Herz und Muskeln

Neben einer Vielzahl an Vitaminen enthält die Kartoffel auch einen weiteren wichtigen Inhaltsstoff: Kalium. Kalium ist vor allem wichtig, um den Wasserhaushalt im Körper zu regulieren. So hat es beispielsweise Einfluss auf das Gleichgewicht der Elektrolyte. Darüber hinaus spielt Kalium auch eine zentrale Rolle, bei der Aufrechterhaltung unseres Herzrhythmus. Ein Mangel kann zu Veränderungen an der Herzmembran führen, wodurch Herzrhythmusstörungen entstehen können.

Zusammen mit Natrium, das auch in der Kartoffel enthalten ist, ist Kalium zudem für die Reizweiterleitung von Nervenimpulsen im Körper verantwortlich. Eine ausreichende Zufuhr der beiden Mineralstoffe trägt also zu einer gesunden Muskelarbeit und Herzfunktion sowie zur Regulierung des Blutdrucks bei.

3. Kartoffeln sind kalorienarm

Ein weiterer Faktor, der die Knollen so gesund macht: Sie enthalten wenig Kalorien. Auf 100 Gramm Kartoffeln kommen etwa 70 Kilokalorien. Das mag erstmal viel klingen, ist aber im Vergleich zu anderen Hauptnahrungsmitteln eine ziemlich geringe Menge. In Nudeln stecken beispielsweise deutlich mehr. 100 Gramm gekochte Spaghetti enthalten so etwa 160 Kilokalorien. Auch bei Reis verhält es sich, je nach Sorte, ähnlich. So finden sich in 100 Gramm gekochtem Reis zwischen 120 und 130 Kilokalorien. Wer sich also kalorienarm ernährt, kann ohne schlechtes Gewissen auf die Wunderknolle setzen.

4. Langes Sättigungsgefühl durch Kartoffelspeisen

Wer Kartoffeln isst, bleibt lange gesättigt. Dies bestätigt auch eine Studie der Universität Sydney. Hierbei belegte die Superknolle sogar den ersten Platz auf der aufgestellten Sättigungs-Skala. Als Grund dafür gilt die enthaltene Stärke. Diese kann in Teilen schon durch den Speichel im Mund aufgespalten werden und führt dem Körper so ein besonders hohes Maß an Energie zu.

Da Stärke zudem ein Mehrfachzucker ist, also aus einer Vielzahl von Zuckermolekülen besteht, gehört sie zu den komplexen Kohlenhydraten. Der Körper muss die Stärke erst aufspalten, um Energie aus ihr zu gewinnen. Dies dauert eine ganze Weile, weshalb das Sättigungsgefühl so lange anhält.

5. Kartoffeln fördern den Muskelaufbau

Die vielseitigen Erdäpfel eignen sich nicht für kalorienarme Ernährungsweisen oder Diäten, sie tragen auch gezielt zum Muskelaufbau bei, wie eine kanadische Studie ergeben hat. Das liegt vor allem an den hochwertigen Eiweißen, die in Kartoffeln stecken. Diese beinhalten viele wichtige Aminosäuren, die unser Körper zwar braucht, aber nicht selbst herstellen kann. Wir müssen sie also durch die Nahrung aufnehmen. Wichtige Proteine mit essenziellen Aminosäuren stecken eher in Fleisch. Die Kartoffel bildet da eine pflanzliche Ausnahme. Deshalb ist der Verzehr von Kartoffeln gerade bei einer pflanzlichen oder vegetarischen Ernährung besonders von Vorteil.

Natürlich kommt es bei all den positiven Faktoren der Kartoffel darauf an, wie diese zubereitet wird. Haben Sie Lust auf Kartoffeln bekommen? Informieren Sie sich am besten, welche vielfältigen Gerichte es gibt und wie diese in Ihren Ernährungsplan passen. So enthalten gedünstete, gekochte oder frittierte Kartoffelprodukte jeweils unterschiedliche Mengen an Vitaminen, Proteinen oder Kalorien.