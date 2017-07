Gebäck aus Italien : Tomaten-Rosmarin-Focaccia

vergrößern 1 von 1 Foto: Aileen Kapitza 1 von 1

Ein Focaccia selbst zu backen, gelingt im Handumdrehen. Der Hefeteig wird als Fladen ausgerollt und nach Lust und Laune belegt. Ob als knusprige Beilage zum Grillen, Frühstück oder als Snack zwischendurch - am besten gleich zwei davon backen.

Kategorie: Gebäck

Zutaten für etwa 400g Brot:

250g Dinkelmehl,

150ml lauwarmes Wasser,

15g frische Hefe,

eine Prise Zucker,

2 EL Olivenöl,

200g Kirschtomaten,

3 Zweige frischer Rosmarin,

1 TL grobes Salz

Zubereitung:

1. Die frische Hefe in einer Schüssel mit 70ml lauwarmen Wasser auflösen, eine Prise Zucker dazugeben und mit 50g Mehl verrühren. 15 Minuten ruhen lassen. Anschließend mit weiteren 200g Mehl, 2 EL Olivenöl, Salz und 80ml Wasser zu einem Teig verkneten und nochmals für 30-45 Minuten an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen, bis der Teig in etwa sein Volumen verdoppelt hat.

2. Inzwischen Kirschtomaten halbieren, die Rosmarinnadeln von den Stielen zupfen und hacken.

3. Eine Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestreuen, den aufgegangenen Hefeteig nochmals kurz durchkneten und flach ausrollen. Die Tomatenhälften darauf verteilen und leicht andrücken, Rosmarin und etwas Salz darüber streuen und mit etwas Olivenöl besprenkeln.

4. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad etwa 20 Minuten auf mittlerer Schiene backen.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 04:14 Uhr