Nicht mehr als ein Teelöffel : Sparsam salzen schont den Blutdruck

Speisesalz ist lebenswichtig – allerdings in der richtigen Dosierung. Denn zu viel Salz kann Herz und Kreislauf schaden.

von dpa

27. März 2020, 13:41 Uhr

München (dpa/tmn) – Pro Tag etwa einen Teelöffel - mehr Salz sollten Erwachsene nicht zu sich nehmen. Das empfiehlt die Verbraucherzentrale Bayern. Dies entspricht maximal sechs Gramm. Die Weltgesundheitsorganisation spricht sich sogar für nur fünf Gramm pro Tag aus.

Denn zu viel Salz kann zu Bluthochdruck führen. In Maßen genossen sind das enthaltene Natrium und Chlorid dagegen wichtig für den Flüssigkeitshaushalt, das Nervensystem und die Blutdruckregulierung.

Aber Achtung: In vielen Fertiggerichten, Wurst, Käse und Brot steckt bereits Salz, das in die fünf oder sechs Gramm einberechnet werden muss. Am besten also das Essen frisch zubereiten und sparsam mit dem Salzstreuer umgehen. Zum Würzen eignen sich auch frische Kräuter.