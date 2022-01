Alltagsfrage aus der Küche : Muss man ein Fischfilet vor dem Braten waschen?

Alltagsfrage: Säubern, säuern, salzen - gilt diese Küchenregel noch, wenn man ein Fischfilet zubereiten will?

Erst den Fisch waschen, dann säuern und salzen oder erst salzen und dann säuern? Oder wie war das noch einmal? Solche Gedanken beim Auspacken eines fertigen Fischfilets in der heimischen Küche kann man sich sparen, ebenso wie das Waschen und Säuern vor dem Braten. Aus hygienischen Gründen ist es nicht notwendig rohen Fisch zu waschen, erklärt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Das richtige Garen sei vielmehr entscheidend, um krankheitserregende Keime vor dem Verzehr zu beseitigen. Frische - ganze - Fische müssen demnach nur gewaschen werden, wenn sie ausgenommen oder geschuppt wurden. Was bleibt ist das Salzen. Das sollte man möglichst erst kurz vor der Zubereitung tun, damit das Salz dem Fischfleisch nicht zu viel Wasser entzieht. Was auch zur Folge hätte, dass das Filet beim Braten spritzen und zudem schlecht bräunen würde, erklärt das Bundeszentrum für Ernährung weiter. Das Säuern mit Zitrone vor der Verarbeitung diente demnach übrigens dazu, den Fischgeruch und Geschmack zu binden sowie zur Verbesserung der Festigkeit des Fischfleisches. Bei den heutzutage üblichen frischen Produkten sei aber auch das nicht mehr notwendig. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.