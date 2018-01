Küchenlust : Zehn Regeln für einen gesunden Tag

Lebensmittelvielfalt genießen Kein Lebensmittel enthält alle Nährstoffe. Essen Sie so abwechslungsreich wie möglich. Wählen Sie überwiegend pflanzliche Lebensmittel.

Ausreichend Gemüse & Obst Genießen Sie mindestens 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag. Gemüse und Obst versorgen Sie reichlich mit Nährstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen und tragen zur Sättigung bei.

Am besten Wasser trinken

Der Körper braucht Flüssigkeit in Form von Wasser. Trinken Sie rund 1,5 Liter jeden Tag. Am besten Wasser oder andere kalorienfreie Getränke