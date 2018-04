Küchenlust : Video: Traumküche vergeben

Mit Tomaten-Auberginenburger an Gemüsesalat überzeugte Katrin Wille Jury und Leser gleichermaßen

von Franziska Scharnitzki

17. April 2018, 20:45 Uhr

Prachtvoll eingedeckte Galatische, Kerzenschein, stimmungsvolle Klänge – ein rundum festliches Ambiente erwartete die Gäste am Montag Abend zum Küchenlust-Finale bei Grambow & Widmer in Schwerin. „Es ist schön, endlich auch die anderen Kandidaten kennen zu lernen“, freute sich Katrin Wille aus Schwerin, „denn so können wir das ein oder andere Rezept austauschen.“ „Außerdem ist es toll, das Team vor Ort wiederzusehen, das uns schon während des Wettbewerbs so eine entspannte Atmosphäre bereitet hat“, ergänzt Maria Riediger aus Wittenburg.

Doch im Gegensatz zu den Kochsessions konnten sich die Kandidaten an diesem finalen Gourmetabend entspannt zurücklehnen und wurden von Sternekoch Ronny Siewert kulinarisch verwöhnt. Der Küchenchef des Grandhotels Heiligendamm kredenzte dem gespannten Publikum eine ausgefallene Menüfolge von Lachs-Varianten, Island Kabeljau mit Beelitzer Spargel, Rinderfilet an eigener Jus und Café de Paris und einem Dessert von Himbeere an weißer Schokolade mit Limonenjoghurt.

„Ein traumhaftes Menü - allein dafür hat sich die Teilnahme schon gelohnt“, schwärmte Karin Reichel aus Rostock, die wie die anderen Bewerber mit freudiger Anspannung in den Abend ging. „Wir wollten unseren Lesern zeigen, wie man einfach und gesund durch den Tag kommt“, betonte Küchenlust-Projektleiterin Nicole Boldt, „und dass Kochen ein Thema ist, das verbindet haben unsere Küchenlust-Kandidaten wieder eindrucksvoll bewiesen.“ Nach den ersten kulinarischen Höhepunkten aus Siewerts Küche stieg die Anspannung unter den Finalisten. Moderator Ecco Weber, der durch den launigen Abend führte, gratulierte zunächst Marcus Düring (Lammhackbällchen) und Karin Reichel (Rindfleischkroketten), zu Platz drei und zwei. Dann ein Trommelwirbel – und die Küchenlust-Siegerin 2018 stand fest.

„Ich bin überwältigt“, seufzte Katrin Wille unter Tränen, „ bei der Konkurrenz hätte ich nie mit dem Gewinn gerechnet.“ „Den Burger habe ich im Vorfeld nicht als Sieger gesehen“, erklärte auch Spitzenkoch Siewert, „doch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten war letztlich unschlagbar“. Auf Nachfrage der Redaktion, was die Siegerin sich denn von ihrer neuen Traumküche erwarte, schwärmte die 35-jährige Hobbyköchin: „Eine Küche im Landhausstil wäre ein Traum und sie muss natürlich auch dem Rest der Familie gefallen.“ Denn die neue Küche wird ihren Platz in einem Mehrgenerationenhaushalt finden. „Das bekommen wir hin“, so das einstimmige Credo der Küchenstudiochefs Grambow & Widmer.

Das Sieger-Menü Tomaten-Auberginenburger an Gemüsesalat

Zutaten für drei Personen:

2 reife Avocados

3 bunte Paprika

½ Zitrone, ausgepresst

2 kleine Zucchini

2-3 Knoblauchzehen, gepresst

10 kleine Cocktailtomaten

2 EL Naturjoghurt

3 Vollkornbrötchen/Vollkorntoasties

1 Aubergine

2 große Tomaten

Salz, Pfeffer, Zucker, Olivenöl,

Ggf. Tabasco oder Cayennepfeffer, Balsamicozubereitung Zubereitung 1 Aubergine in Scheiben schneiden und in einer Schale großzügig salzen. 20-30 Minuten ziehen lassen. Die Avocado, Zitronensaft, 1 gepresste Knoblauchzehe und den Joghurt zusammen pürieren, bis eine cremige Soße entsteht. Nach Belieben mit Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker und ggf. etwas Tabasco

oder Cayennepfeffer abrunden. . Den restlichen Knoblauch pressen und mit Olivenöl mischen.

Zuvor gesalzene Auberginen gut abspülen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit der Ölmischung bestreichen und bei 220 Grad im Backofen ca. 10 Minuten

backen. Die Scheiben sollten gerade beginnen, weich zu werden. Große Tomaten in Scheiben schneiden. Für den Gemüsesalat Paprika und Zucchini waschen, in Stücke schneiden. und in Olivenöl anbraten. Cocktailtomaten halbieren und hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen und mit einem Spritzer Balsamico ablöschen. Der Gemüsesalat kann lauwarm oder kalt serviert werden.

Für die Burger die Brötchen aufschneiden und mit der Avocadocreme beidseitig bestreichen. Abwechselnd mit den Tomaten und den warmen Auberginenscheiben belegen. Ggf. mit etwas Salat garnieren. Den/die Burger mit dem Gemüsesalat servieren.

Guten Appetit!

