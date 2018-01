Video: Küchenlust : Sternekoch und Gesundheitsexperte am Herd

3 Eier (M), 20 g Butter, 30 g Crème fraîche (30%), 40 g Feta, 50 g Rote Bete , frischer Schnittlauch, 2 Scheiben Bauernbrot, Salz und Pfeffer Die Rote Bete in feine Würfel schneiden, den Fetakäse in kleine Stücke teilen. Eier und Butter in eine Pfanne geben. Die Masse mit Pfeffer und etwas Salz würzen. Bei niedriger Hitze und ständigem Wenden mit einem Küchenschaber stocken lassen. Feta und Crème fraîche hinzugeben, noch kurz angehen lassen. Zum Schluss Rote Bete und Schnittlauch unterheben. Das Rührei sollte in der Mitte cremig bleiben, Eiklar und Eigelb sollten sich nicht vollständig mischen. Das Bauernbrot im Toaster knusprig rösten, das Ei darauf arrangieren. Fertig!