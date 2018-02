Video: Küchenlust : Sternekoch und Gesundheitsexperte am Herd - Folge 3

200 g Island Kabeljau, 1 Salatgurke, frischer Ingwer, Limette, eine festkochende Kartoffel Kräuterhüttenkäse: 300 g Hüttenkäse, 20 g Basilikumblättchen, 20 g Kerbel am Stiel, 20 g Blattpetersilie, 20 g gezupfte Dillspitzen, 20 g Schnittlauch, 10 ml frischer Limettensaft (ca. 1 Limette), 50 ml Olivenöl/kalt gepresst, Crème fraîche, Pfeffer, Salz, Zucker Die Kräuter waschen, in Küchenpapier trocknen. Anschließend mit Olivenöl zu einer Paste mixen. Mit dem Hüttenkäse und der Crème fraîche vermengen. Mit Limettensaft, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Den Fisch mit Salz und Olivenöl marinieren und bei 70 Grad Umluft im Ofen schonend garen. Die Gurke in feine Streifen („Spaghetti“) schneiden und mit Limettensaft, Salz und mit etwas Ingwerabrieb marinieren. Den fertigen Fisch auf einem Gurkenbett anrichten und Kräuterhüttenkäse als Soße über die Kartoffelhälften geben. Guten Appetit!