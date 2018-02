Aktion Küchenlust : Gesund und Fit durch den Alltag

Stefanie Ulmer gibt als Diät- und Diabetesassistentin der Helios Kliniken Schwerin wertvolle Tipps zur richtigen Ernährung.

von Christina Köhn

03. Februar 2018, 16:00 Uhr

Essen und Trinken gehören so selbstverständlich zu unserem Leben wie die Luft zum Atmen und jeder hat bestimmt schon den ein oder anderen Ernährungstipp bekommen. Doch erst wenn man sich aktiver mit seiner Gesundheit beschäftigt oder aus medizinischen Gründen auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten muss, wird einem klar wie komplex gesunde Ernährung sein kann. Als Laie verliert man dann schnell den Überblick im undurchschaubaren Dschungel von Meinungen, Angeboten, Tipps und Experten zum Thema.

Genau dann sollte man Rat bei Profis wie Stefanie Ulmer suchen. Die 31-Jährige arbeitet als Diät- und Diabetesassistentin für die Schweriner Helios Kliniken. Gemeinsam mit drei weiteren Kollegen deckt sie den Bereich der Ernährungstherapie im Krankenhaus ab. „Wir haben das Feld aufgeteilt“, erzählt Stefanie Ulmer. Zwei Kollegen arbeiten fest auf der Station für Allgemeine Medizin, Endokrinologie und Diabetologie und kümmern sich dort vorwiegend um Patienten mit Allergien, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen sowie um Kinderernährung. Eine weitere Diätassistentin arbeitet in der Küche des Krankenhauses, kontrolliert dort die Qualität und Zubereitung der Speisen und macht die Essenspläne.

„Ich betreue vorwiegend das Projekt Mangelernährung“, erklärt die 31-Jährige, „denn anders als meine Berufsbezeichnung es vermuten lässt, helfe ich den Patienten nicht nur dabei, Gewicht zu verlieren“.

Seit 2011 werden bei Helios in Schwerin alle Patienten bei der Aufnahme nach den Kriterien Größe, Gewicht, Gewichtsverlauf und BMI untersucht. Ist etwas auffällig, wird Stefanie Ulmer gerufen. „Ich werde auch benachrichtigt, wenn im Labor festgestellt wird, dass die Eiweißwerte unterschritten sind.“ Dann besucht sie den Patienten, guckt sich die Erkrankungen an und richtet danach die Ernährungstherapie aus. „Dabei ist es besonders wichtig, dass wir mit den Ärzten zusammen, also interdisziplinär arbeiten“, sagt die Diätassistentin, die seit 2010 bei der Helios Catering Nord-Ost GmbH beschäftigt ist. Wie ihre Kollegen ist auch sie beim Verband der Diätassistenten gemeldet und absolviert regelmäßig Fortbildungen.

Die Diätassistenten kennen so die aktuellen Forschungsergebnisse, setzen diese alltagstauglich um und berücksichtigen dabei auch immer die persönlichen Umstände und Vorlieben der Patienten. Stefanie Ulmer und ihre Kollegen sind jedoch nicht nur auf den Stationen unterwegs, sie beraten auch ambulant in ihrem Raum im Helios Schmerzzentrum. Dann müssen die Patienten einen Teil allerdings selbst finanzieren.