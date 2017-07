Gute Vorbereitung : Keine Reste: Eine Woche vor dem Urlaub Speiseplan machen

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Damit vor dem Urlaub nicht so viele Lebensmittel entsorgt werden müssen, lohnt sich ein ganz konkreter Speiseplan. Das empfiehlt die Initiative «Zu gut für die Tonne!».

Verbraucher überlegen idealerweise schon eine Woche im Voraus, was sowieso noch weg muss - und was es zu essen geben soll. So bekommt man auch einen guten Überblick, was noch gekauft werden muss und kann die Reste ideal verwerten. Das gilt vor allem für frische Lebensmittel wie Eier, offene Säfte, Fleisch, Fisch und Milchprodukte wie Quark.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 05:01 Uhr