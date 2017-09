Lava Cakes : Außen fest und innen flüssig

vergrößern 1 von 1 Foto: Charlotte Gerling/Ullmann Medien 1 von 1

Ein Dessert, das gut schmeckt und spektakulär aussieht, ist eine Offenbarung. Dazu zählen Lava Cakes, Küchlein mit einem flüssigen Kern. Sticht man in sie hinein, fließt die Füllung heraus – genauso, wie ein Lavastrom sich seinen Weg durch Gestein sucht.

Damit die Zubereitung leicht von der Hand geht, sind spezielle Backutensilien wichtig. Der französische Buchautor Louis Girod empfiehlt runde Ausstechförmchen oder Backringe mit sechs Zentimetern Durchmesser und vier Zentimetern Höhe. Wenn die Lava Cakes dagegen in einer klassischen Backform mit Boden gebacken werden, bekommt man sie nur schwer unbeschadet aus der Form heraus.

Auch Backanfänger können sich an Lava Cakes wagen. „Der Teig ist leicht zuzubereiten, nur beim Backen erfordert es etwas Fingerspitzengefühl“, sagt Jasmin Schlaich, Bloggerin und Buchautorin. Der Knackpunkt ist die richtige Backzeit zu finden.

Der Klassiker sind Schokoladen-Lava-Cakes. Schlaich schneidet dafür 90 Gramm Butter in kleine Stücke und zerhackt 100 Gramm Zartbitterschokolade. Beides wird in eine Schüssel gegeben und über einem heißen Wasserbad geschmolzen. Zwischenzeitlich 30 Gramm Speisestärke mit einem Teelöffel Backpulver mischen. Dann drei ganze Eier mit 50 Gramm Zucker und einem Päckchen Vanillezucker in einer Schüssel aufschlagen. „Die Butter-Schokoladen-Mischung und die Stärkemischung zügig unterrühren, bis eine homogene Masse entsteht“, sagt Schlaich.

Dann füllt sie den Teig in die eingefetteten Backförmchen und stellt das Ganze für 30 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend müssen die Lava Cakes etwa zehn Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen. Danach die Kuchen aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen und sofort servieren.

Es gibt die Kuchen auch in fruchtigen Varianten. Girod backt zum Beispiel Kuchen mit einer Füllung aus Kokos und Passionsfrüchten. Dafür fügt er dem Grundteigrezept noch 30 Gramm Kokosraspeln hinzu. Für die fruchtige Füllung halbiert man zwei Passionsfrüchte und passiert sie durch ein feines Sieb. Die rund 50 Milliliter Saft werden dann mit dem Saft von dem Viertel einer Limette vermengt und kurz aufgekocht. In der Zwischenzeit hackt man 100 Gramm weiße Schokolade klein. Dann den Topf vom Herd nehmen und die weiße Schokolade unterrühren, bis eine glatte Creme entsteht. Die Füllung ruht dann im Kühlschrank.

Während Teig und Creme abkühlen, kann man den Backofen schon mal auf 180 Grad vorheizen und die Form einfetten. Nach einer Stunde kommt der Teig dann aus dem Kühlschrank. Ihn formt man am besten zu golfballgroßen Kugeln. Dann halbiert man diese und legt die Hälfte in die Vertiefungen der Backform. Pro Küchlein gibt Girod einen Esslöffel der Passionsfrucht-Füllung auf die Teighälften und bedeckt diese mit der anderen Hälfte. Damit die Teighälften im Ofen zusammenbacken, sollte man die Teigränder gut zusammendrücken. Für etwa eine Viertelstunde gehören die Lava Cakes dann in den Ofen.

Für Joachim Habiger, Koch und Konditor aus Fellbach, sind Lava Cakes eine Art Soufflé. Für zwölf Stück mischt er fünf ganze Eier und fünf Eigelb mit Zucker. Das Eiweiß der fünf Eier muss dabei sauber vom Eigelb getrennt werden und in einer sauberen, fettfreien Schüssel mit einer Messerspitze Backpulver aufgeschlagen werden. „Um dann den Zucker besser zu lösen, kann man das Eiweiß auch auf etwa 40 Grad anwärmen“, sagt Habiger. „Dann kann man das Eiweiß besser unter die Schokoladenmasse heben.“

Für den Schokoladenteig werden 400 Gramm 55-prozentige Schokoladenkuvertüre und 250 Gramm Butter zunächst durch Wärme aufgelöst. Schließlich wird das steife Eiweiß mit der Butter-Kuvertüre-Mischung vermengt. Dann hebt man abwechselnd die Eigelbmischung und 150 Gramm Mehl unter. Schließlich kommt der Teig in die Backformen.