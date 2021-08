Einfaches Hausmittel : Salat richtig lagern: So schützen Sie ihn vor Keimen

Labbrige Blätter und braune Stellen verderben den Appetit auf Salat. Doch es gibt einen Trick, wie man das Welken von frischem Salat ein wenig hinauszögern kann.

Berlin | Blattsalate sollten eigentlich immer schnell verbraucht werden. Doch es kommt immer mal vor, dass man beispielsweise einen frisch gekauften Eisbergsalat nicht gleich köpft. Salat am besten in sauer-feuchtes Tuch einschlagen Wenn man ihn direkt nach dem Kauf in ein feuchtes Tuch einschlägt, hält er sich im Gemüsefach des Kühlschranks ein paar Tag...

