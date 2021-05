Erfindung aus den USA : Nudeln aus dem Labor: Wie sie die Umwelt retten sollen

dpa/Morphing Matter Lab. Carnegie Me

Forscher aus den USA haben flache Nudeln erfunden, die sich erst im Wasser in "normale" Pasta verwandeln. Aber warum?

Pittsburgh | Die neueste kulinarische Spezialität stammt nicht von einem Spitzenkoch, sondern aus einem Forschungslabor: Flache Nudeln, die sich beim Kochen zu dreidimensionalen Formen wie beispielsweise Spiralen, Röllchen oder Wellen entfalten. Die Technik beruht auf Rillen, die in verschiedenen Formen in den Nudelteig, der nur aus Hartweizengrieß und Wasser best...

