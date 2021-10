Auswertung von „Öko-Test“ : Kaffee im Test: Auf dieses Kaffeepulver sollten Sie lieber verzichten

Kaffee soll nicht nur wach machen, sondern auch gut schmecken. Dass allerdings nicht alle Sorten mit gutem Geschmack punkten können, ergab jetzt eine Auswertung der Zeitschrift "Öko-Test". Was der Test außerdem verriet.

Berlin | Für den Energie-Kick am Morgen ist für viele eine Tasse Kaffee unerlässlich. Wenn es morgens schnell gehen muss, ist bereits gemahlenes Kaffeepulver besonders praktisch: Pulver in den Filter, Kaffeemaschine an, fertig. Doch wie steht es um die Qualität gängiger Pulver-Kaffeesorten? Die Zeitschrift "Öko-Test" hat 20 Sorten gemahlenen Kaffee geprüft....

