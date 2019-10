Mögliche Gesundheitsschäden : Rückruf: Gluten in "glutenfreien" Hanfsamen und Hanfmehl entdeckt

Für empfindliche Verbraucher könne das Produkt eine gesundheitsschädliche Wirkung haben.

von dpa

18. Oktober 2019, 14:55 Uhr

Steinheim | Wegen eines möglicherweise zu hohen Glutengehalts ruft das Unternehmen Hanf-Zeit zwei seiner "glutenfreien" Hanf-Produkte zurück. Betroffen seien die Produkte "Hanfmehl" und "Hanfsamen ganz" in den Verpackungsgrößen 250 und 750 Gramm, teilte das Unternehmen mit. Nach Angaben des Portals der Lebensmittelwarnungen der Bundesländer vom Freitag wurden die Produkte in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen vertrieben.

Gefährlich für Zöliakie-Erkrankte

Weil größere Mengen Gluten enthalten sein könnten, könne der Konsum für empfindliche Verbraucher eine gesundheitsschädliche Wirkung haben, hieß es in der Mitteilung von Hanf-Zeit. Das gelte besonders für Personen, die an Zöliakie erkrankt sind. Das Klebereiweiß Gluten ist in vielen Getreidesorten enthalten. Zöliakie kann eine chronische Erkrankung des Dünndarms mit Bauchkrämpfen, Durchfall und Verdauungsbeschwerden hervorrufen. Von einer Glutenunverträglichkeit sind nach Angaben der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft in Stuttgart rund 800.000 Menschen in Deutschland betroffen.