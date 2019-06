"Offener Brief" bei Facebook : "Diesen Wahnsinn beenden": Getränkehändler sagt Einwegplastik den Kampf an

Wochenlang sammelten Mitarbeiter Einwegplastikflaschen. Den Müllberg posteten sie nun bei Facebook.

von Christian Ströhl

20. Juni 2019, 12:03 Uhr

Stuttgart | "Es liegt in Ihren Händen und Sie haben die Wahl: Stärken Sie den Fachhandel. Kaufen Sie Mehrweg anstatt Einweg. Helfen Sie mit die Umwelt zu verbessern. Reduzieren Sie unnötigen Plastikmüll. Sichern Sie die Nahversorgung und somit auch die Nachhaltigkeit." Es ist ein eindringlicher Appell, den Hans-Peter Kastner in einem Facebook-Post an seine Kunden richtet. Der Geschäftsführer von Getränke Kastner aus Stuttgart hat genug vom Einwegplastik. Er fordert "alle Kunden auf, diesen Wahnsinn zu beenden."

Kastners stellt Minusrechnung auf

Kastner, der das Stuttgarter Familienunternehmen leitet, hatte vor zwölf Wochen ein Experiment gestartet, um seinen offenen Brief zu untermauern. Das Ergebnis nennt er erschreckend. Kastner und seine Mitarbeiter sammelten in diesen Wochen Einwegplastikflaschen und -dosen. Insgesamt 10.400 Stück Leergut seien in diesem Zeitraum zusammengekommen – und zwar in einem Geschäft, das gar kein Einwegplastik verkauft.

Per Gesetz ist Kastner jedoch dazu verpflichtet, die Fremdware der großen Supermärkte anzunehmen, zu lagen und zu einem Recycling-Unternehmen zu schicken. Das führt jedoch zu großen Problemen, ökologisch und finanziell. Kastner rechnet vor: 10.400 hätten einen durchschnittlichen Verkaufspreis von einem Euro, was einem Umsatz von 10.400 Euro entspräche. "Bei einem Erlös von 25 Prozent haben unsere Freunde von Kaufland, Aldi, Lidl und Co. 2600 Euro Gewinn erwirtschaftet und wir haben deren Müll gezählt, gelagert und nun entsorgt", sagt der Kaufmann. Die Kosten der Entsorgung seien "immens" und liegen bei rund € 0,05 pro Flasche bzw. Dose. Das bedeute für Kastners Geschäft ein Minus von 500, "um diese Einweg Produkte zu entsorgen."

Facebook-Post erreicht Zehntausende Menschen



Kastners "offener Brief" verbreitet sich bei Facebook rasend schnell. Am Donnerstagmittag (Stand 12 Uhr) haben den Beitrag bereits über 20.000 Menschen geteilt und knapp 1600 kommentiert. Der große Teil der Kommentatoren gibt dem Unternehmer aus Stuttgart recht. Einige fühlen sich in ihrem Konsumverhalten "ertappt", geloben in der Kommentarspalte Besserung. Kastner kann das nur Recht sein. Der Kaufmann ist schlicht bestürzt darüber, wieviele Menschen noch Einwegplastik kaufen:

Umweltschutz? Unterstützung der Nahversorgung? Nachhaltiges Denken? Nein, es geht um Bequemlichkeit, Geiz ist Geil und nach mir die Sintflut. Hans-Peter Kastner, Geschäftsführer Getränke Kastner

Deshalb verkauft der Getränkemarkt kein Einwegplastik, es gäbe dort ausschließlich Mehrweg-Flaschen zu kaufen. Natürlich könnte Kastner ebenfalls Getränke in Einwegflaschen und -dosen verkaufen. Doch dies lehnt er aus Prinzip ab. "Wenn ich betriebswirtschaftlich an den Punkt komme, dass ich Plastikmüll verkaufen muss, um zu überleben, dann schließe ich meinen Betrieb", schreibt er auf Facebook. Denn er wolle seinen Kindern später nicht sagen müssen, dass er nichts gegen die Umweltverschmutzung getan habe. (Lesen Sie auch: Eine Welt ohne Plastik? Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff im Plastikatlas)

So geht nachhaltiger Getränkekauf

Der Getränkemarktleiter spricht in seinem offenen Brief viele wichtige Punkte an. Einwegplastik schadet der Umwelt. So will Kanada bis 2021 komplett auf Einwegplastikflaschen verzichten. Auch in der EU ist man sich des Problems bewusst. In den europäischen Mitgliedsstaaten ist das Aus für Wattestäbchen, Plastikgeschirr und Co. bereits beschlossene Sache. Ein Verbot von Plastikflaschen gibt es hingegen noch nicht, jedoch schreibt die Neuregelung vor, dass bis 2029 mindestens neun von zehn Plastikflaschen getrennt gesammelt und recycelt werden müssen.

Das Verbraucherportal "utopia.de", das sich dem nachhaltigen Konsum widmet stellt klar: "Glasflaschen sind nicht automatisch die umweltfreundlichere Wahl. Wichtig für die Ökobilanz einer Flasche sind neben dem Material auch das Flaschenvolumen und der Transportweg, den das Getränk zurücklegen musste." Sicher sei aber: Mehrweg-Flaschen sind immer besser als Einweg-Flaschen. Besonders nachhaltig sei es, Getränke auf Basis von Leitungswasser selbst zu mixen.