Lagern, waschen, braten : Diese Fehler machen wir bei der Verwendung von Champignons

Auf dem Grill, in Soßen und Omelettes, gefüllt oder roh im Salat: Champignons sind vielseitige Pilze und haben das ganze Jahr Saison. Beim Lagern und Zubereiten kann man allerdings einiges falsch machen.

Schwerin | Sie schmecken gut, enthalten viel Protein und einen hohen Anteil an Mineralstoffen – nicht umsonst sind Champignons die Lieblingspilze der Deutschen, wie das Newsportal t-online berichtet. Auf dem Weg vom Supermarktregal in die Pfanne gibt es aber einiges zu beachten. Raus aus der Plastikverpackung In den meisten Supermärkten kauft man Champigno...

