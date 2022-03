«Frauen-Beruf» : Männliche Hebammen noch immer extreme Ausnahme

In Deutschland sind Männer im Hebammen-Beruf die absolute Ausnahme. Werden es mit der Umstellung auf eine Hochschulausbildung künftig mehr? Eine angehende männliche Hebamme schwärmt von dem Beruf. Wie kommt er bei Kolleginnen und jungen Familien an?

Die Geburt hat 17 Stunden gedauert - ein gesunder Junge. Mutter erschöpft, Vater fix und fertig, beide überglücklich. So weit, so normal? Klares Nein. Denn im Kreißsaal ist „die“ Hebamme ein Mann. Genauer: Jonas Küppers, 30 Jahre alt und in Deutschland eine absolute Ausnahmeerscheinung in dem Frauenberuf. Schätzungen gehen von rund 24.000 Hebammen bund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.