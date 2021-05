Ziemlich gut : Zwölf im Test: Was bei Blu-Ray-Playern den Unterschied macht

Streaming hin oder her: Ein Blu-Ray-Player steht noch immer in vielen Wohnzimmern. Die DVD- und Blu-Ray-Sammlung will ja auch geschaut werden. Doch was muss man heute für einen guten neuen Player ausgeben?

Berlin | Bild und Ton sehr gut: In einem Vergleich der Stiftung Warentest von einem Dutzend Blu-Ray-Playern (88 bis 272 Euro) hat sich im Plicht-Testteil kein einziges Gerät die Blöße gegeben („test“-Ausgabe 6/21). Und auch insgesamt betrachtet kommen bis auf eine Ausnahme alle Geräte auf die Endnote „gut“. Die Unterschiede - und damit oft auch der Preis - ...

