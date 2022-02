Wirtschaft : Zunehmend Hacker-Angriffe auf Kommunen: Schutz gefordert

Kommunen in Deutschland werden immer häufiger Opfer von Cyber-Attacken und müssen sich nach Einschätzung von Experten besser schützen. Schon im Jahr 2020 sei festgestellt worden, dass öffentliche Einrichtungen in stärkerem Maße Opfer von Angriffen mit sogenannter Ransomware werden, sagte Carsten Meywirth vom Bundeskriminalamt am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz.

Das habe auch mit der gewachsenen Digitalisierung im Zuge der Corona-Pandemie und der verstärkten Arbeit aus dem Homeoffice zu tun. Meywirths Prognose: Das Problem werde nach dem Ende der Pandemie nicht verschwinden, sondern eher „das neue Normal“ werden. Es bestünden erhebliche Risiken für die Bürger, wenn Cyber-Kriminelle Daten abgriffen oder den Zug...

