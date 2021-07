Video-Apps : Youtube bringt Tiktok-Konkurrenz Shorts nach Deutschland

Hochkant-Videos, andere Bedienung, viel Musik: Der neue Youtube-Dienst Shorts soll der Videoapp Tiktok Konkurrenz machen. Jetzt startet Shorts in vielen weiteren Ländern.

Redwood City | Youtube beschleunigt die internationale Expansion bei seinem Tiktok-Konkurrenzangebot Shorts und bringt es dabei auch nach Deutschland. Shorts werde nun in mehr als 100 Ländern eingeführt, kündigte die Google-Videoplattform am Montag an. Bisher war der im vergangenen Jahr vorgestellte Dienst in 26 Ländern verfügbar. Wie bei Tiktok werden die Videos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.