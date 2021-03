Social Media : Whatsapp und Instagram in mehreren Ländern gestört

Der Messenger-Dienst Whatsapp und der Bilderdienst Instagram sind am Freitag in mehreren Ländern ausgefallen.

Menlo Park | Beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe. Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen, weder die Facebook-Website noch die Facebook-App. Auch beim Störungsportal Downdetector liefen am Freitagabend zahlreiche Störungsmeldungen e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.