Umfrage in eigener Sache : Whatsapp stellt Newsletter ein – wie dürfen wir Sie in Zukunft erreichen?

Wegen einer Änderung bei Whatsapp sind Nachrichten-Newsletter bald nicht mehr möglich. Welche Alternative nutzen Sie?

von Mark Otten

04. Oktober 2019, 12:40 Uhr

Schwerin | Nachrichtenportale dürfen spätestens ab dem 7. Dezember 2019 keine Newsletter mehr per Whatsapp verschicken. Das hat die Facebook-Tochter im Sommer beschlossen und eine Änderung seiner AGB zum Winter angekündigt. Als Leser müssen Sie aber auch in Zukunft nicht auf schnelle Informationen direkt auf dem Smartphone verzichten. Schon jetzt bieten wir diese Whatsapp-Alternativen an:

Notify, Telegram und Facebook-Messenger

Instagram auf @svz.de

Push-Mittelungen der News-App.

Damit Sie auch in Zukunft die wichtigsten Nachrichten aus der Region und der Welt bekommen, fragen wir Sie:





Hintergrund der AGB-Änderung bei Whatsapp ist offenbar, dass das Unternehmen monatlich rund zwei Millionen Konten sperrt, die unter Spam-Verdacht stehen und automatisiert massenhaft Nachrichten verschicken. Unter anderem sollen im Rahmen der Wahlen in Brasilien Menschen ungefragt Spam-Nachrichten erhalten haben, was teilweise die Entscheidung an der Wahlurne beeinflusst haben soll.