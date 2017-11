Störung : Whatsapp lahmgelegt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Der Nachrichtendienst Whatsapp hat offenbar massive Probleme. Seit Freitagmorgen melden zahlreiche Nutzer des Messengers Störungen. Auf dem Portal „allestoerungen.de“ schnellten Meldungen über Ausfälle gegen 9 Uhr in die Höhe. Demnach waren besonders West- und Mitteleuropa aber auch Regionen in Südostasien betroffen. Bisher ist nicht bekannt, was der Grund für die Störung ist und wann das Problem behoben sein wird.

Die Nutzer des Messengers nehmen es gelassen. Das zeigen zahlreiche ironische Kommentare, die über andere Kanäle wie dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurden. Eine Auswahl:

#Whatsapp tot. Menschen wandern wie Zombies auf den Straßen. Verzweiflung macht sich breit. Hamsterkäufe werden getätigt. — Diffimathi (@Mathi0r) 3. November 2017

omg... whatsapp ist down. .... wir werden alle sterben ;) — gerolderux (@gerolderux) 3. November 2017

#WhatsApp also down ,und ich Horst reboote mein Handy 3x weil ich denke es liegt an mir — artepartep (@Obi1366) 3. November 2017

Whatsapp ist down, und was machen wir jetzt?

Einfach mal persönlich treffen, ne Tasse Kaffee trinken und versuchen ein Gespräch zu führen?☕️ — Dein Freund (@in_time_for69) 3. November 2017