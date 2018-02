Spiele für iPhone und iPad : Top Ten der Game-Apps: Zeit zurückdrehen und Schlangen-Spaß

Eine Reise in die Vergangenheit unternehmen iPad-Nutzer gerade gerne. Das Rollenspiel «Life is strange» ermöglicht einen Blick zurück. Dabei werden düstere Geheimnisse aufgedeckt. Wer es simpler mag, der kann sich bei «Snake vs Block» austoben.

von dpa

16. Februar 2018, 12:17 Uhr

Wer Harry Potter kennt, der ist mit dem Zeitumkehrer bestens vertraut - ein Anhänger, der einen in eine vergangene Zeit zurückreisen lässt. Wer wollte nicht schon mal frühere Tage noch einmal erleben?

Das Spiel «Life is strange» (1,09 Euro) ermöglicht ein Zurückdrehen der Zeit. Hauptcharakter des Spiels ist Max, eine Fotografie-Studentin, die ihre alte Freundin Chloe rettet. Die beiden lernen bald die dunklere Seite von Arcadia Bay kennen, als sie die verstörende Wahrheit hinter dem plötzlichen Verschwinden einer Mitstudentin aufdecken.

Ziel der Entwickler ist es, dass der Spieler durch Wahlmöglichkeiten und Konsequenzen die Geschichte beeinflusst. Dies geschieht durch das Zurückdrehen der Zeit, was die Veränderung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlaubt.

Mit dem Spiel «Snake» wird meist die immer länger werdende Schlange verbunden, die nicht an die Ränder des Spielfeldes anstoßen darf. Nun gibt es das kostenlose Game «Snake vs Block». Dabei geht es darum, mit der Schlange Blöcke zu zerstören. Ziel ist es, so viele Blöcke wie möglich zu zerstören und die Schlange trotz ihrer Länge gut manövrieren zu können.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 4 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 5 Pocket Build MoonBear LTD 1,09 6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 7 PAKO 2 Tree Men Games 2,29 8 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 9 Doodle Jump Lima Sky 0,49 10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Knife Hit Ketchapp kostenlos 2 Baseball Boy! Voodoo kostenlos 3 13! Good Job Games kostenlos 4 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 5 The Sims FreePlay Electronic Arts kostenlos 6 Snake VS Block Voodoo kostenlos 7 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 8 Flip Master Miniclip.com kostenlos 9 FINALFANTASY XV POCKET EDITION SQUARE ENIX INC kostenlos 10 1LINE one-stroke puzzle game MagicAnt,Inc kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 3 The Room Fireproof Games 1,09 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 The Room Two Fireproof Games 2,29 6 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 7 Life Is Strange SQUARE ENIX INC 1,09 8 Oddworld: New 'n' Tasty Oddworld Inhabitants Inc 8,99 9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 10 The Room Three Fireproof Games 4,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 2 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 3 Toon Blast Peak Games kostenlos 4 UNICORN 3D - Color by Number AppsYouLove kostenlos 5 FINALFANTASY XV POCKET EDITION SQUARE ENIX INC kostenlos 6 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 7 Lauf, Würstchen, lauf! Crazy Labs kostenlos 8 The Sims FreePlay Electronic Arts kostenlos 9 Flip Master Miniclip.com kostenlos 10 Subway Surfers Kiloo kostenlos