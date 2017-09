Für iPhone und iPad : Top Ten: Apps für angehende Mediziner und Künstler beliebt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 29.Sep.2017 | 14:27 Uhr

Immer mehr kleine Programme helfen uns durch den Alltag. Zurzeit sehr gefragt sind mobile Nachschlagewerke, Kreativ-Apps und PDF-Reader.

Darauf haben Medizin-Studenten gewartet: In der App «Atlas d. menschlichen Anatomie» (1,09 Euro) können iOS-Nutzer an weiblichen und männlichen Modellen die Anatomie des Menschen erkunden, nachschauen und lernen. In mehr als 6400 anatomischen 3D-Strukturen sind alle Körpersysteme dargestellt. In der Suche können Körperteile gefunden werden und auch die lateinischen Namen werden angezeigt.

Ebenfalls sehr beliebt: die iPad-App «GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Manager» (2,99 Euro). PDF-Dateien können signiert und bearbeitet werden. Der Nutzer kann Pfeile, Linien und Kommentare hinzufügen. Mit der neusten Version ist es sogar möglich, PDF-Dateien zu trennen oder zusammenzufügen. Und wer nicht selber lesen möchte, kann sich den Text vorlesen lassen.

Auf dem iPad Kunstwerke malen? Kein Problem mit «ProCreate» (10,99 Euro). Mit den in dem virtuellen Werkzeugkasten enthaltenen 136 verschiedenen Pinseln und 35 Pinsel-Einstellungen gelingt dem Maler ein einzigartiges Bild - ganz ohne schmutzige Finger. Der Weg zum Meisterwerk kann per Timelapse-Wiedergabe aufgenommen und später wieder angeschaut werden - oder direkt live in den sozialen Medien geteilt.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Atlas d. menschlichen Anatomie Visible Body 1,09 6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 7 LightX Andor Communications Private Limited 2,29 8 miCal entwicklungsschmiede UG & Co KG 2,29 9 Oje, ich wachse! Domus Technica 2,29 10 WetterOnline Pro WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH 2,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Musik Offline Hören für YTB und SC Ching Quan kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 YouTube Google, Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 Mein o2 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG kostenlos 6 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 7 Homescapes Playrix Games kostenlos 8 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 9 Facebook Facebook, Inc. kostenlos 10 Google Maps - Navigation, Bus, Bahn & Verkehr Google, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 App für WhatsApp - Version für iPad Internet Rocks Inc. 3,49 4 Thimbleweed Park Terrible Toybox, Inc. 10,99 5 Atlas d. menschlichen Anatomie Visible Body 1,09 6 Notability Ginger Labs 10,99 7 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 8 GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Manager Good.iWare, Inc. 2,99 9 Affinity Photo Serif Labs 21,99 10 MyScript Nebo - Notizen für Apple Pencil MyScript 3,49

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Homescapes Playrix Games kostenlos 2 Messenger für WhatsApp - App für iPad Internet Rocks Inc. kostenlos 3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 4 YouTube Google, Inc. kostenlos 5 Amazon Prime Video LOVEFiLM kostenlos 6 Football Strike - Multiplayer Soccer Miniclip.com kostenlos 7 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 8 Taschenrechner Pro für iPad - Konverter Apalon Apps kostenlos 9 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 10 Skype for iPad Skype Communications S.a.r.l kostenlos