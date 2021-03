Schnelles Internet : Telekom peilt eine Million Glasfaseranschlüsse in Berlin an

Mehr als eine halbe Million Anschlüsse will der Bonner Konzern bis Ende 2025 in der deutschen Bundeshauptstad fertiggestellen. Die Glasfaserübertragung soll bis in die Wohnung gehen.

Bonn | Die Deutsche Telekom will in Berlin bis zum Jahr 2027 einer Million Privathaushalten, Firmen und Schulen schnelles Internet über reine Glasfaserleitungen ermöglichen. 600.000 Anschlüsse sollen bis Ende 2025 fertiggestellt sein, teilte der Bonner Konzern mit. Wie viele „Fiber to the Home“-Anschlüsse, bei denen die Glasfaserleitungen bis in die Wohnu...

