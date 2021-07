Telekommunikation : Telefónica: Datennutzung im Mobilfunk legt deutlich zu

Musik- und Filmstreaming nur über W-Lan? Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Nach Aussage von Telefónica Deutschland steigt der Datenverbrauch in Deutschland immer weiter an.

München | Der Datenverbrauch von Handynutzerinnen und -nutzern in Deutschland wird immer größer. Das Telekommunikationsunternehmen Telefónica Deutschland teilte am Montag mit, dass im ersten Halbjahr 2021 rund eine Milliarde Gigabyte an Datenvolumen über das O2-Netz transportiert worden sei. Das waren etwa 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjah...

