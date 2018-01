Vernetzte Autos im Rampenlicht : Technik-Messe CES startet in Las Vegas mit ersten Neuheiten

In Las Vegas geht heute die Technik-Messe CES an den Start. Die Messe gibt traditionell den Ton für das Jahr in der Branche an. Erneut werden selbstfahrende und elektrische Autos im Rampenlicht stehen.