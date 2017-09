Gamecheck: Madden 18 : Super Bowl auf der Couch

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Volker Raab

erstellt am 18.Sep.2017 | 09:25 Uhr

Das Spiel

Wie eine Dampfwalze mäht Khalil Mack Tom Brady nieder. Der verliert den Ball, Mack schnappt sich das freie Leder und läuft kurz vor Schluss in die Endzone. Die Raiders ziehen in den Super Bowl 52 ein! Was wie ein Traum vieler Raiders-Fans klingt, kann im neuesten Madden-Ableger des bekannten American-Football-Franchise aus dem Hause EA Sports Realität werden. Passend zum Saisonstart der NFL bringt Madden 18 wieder das runde Ei in die heimischen Wohnzimmer. Erstmals setzen die Entwickler dabei auf die Frostbite-Engine, die die Grafik-Qualität der Sportsimulation deutlich steigert.

Das Fazit

Im „Journey“-Modus übernehmen Spieler die Kontrolle über einen von zwei begabten College-Spielern und erleben mit ihnen die Höhen und Tiefen vor dem wichtigsten Tag im Leben eines jungen American-Football-Spielers: dem Draft. Der Franchise-Modus wurde größtenteils beibehalten. Warum auch nicht: EA Sports behält vieles bei, wofür in der Vergangenheit Lob geerntet wurde. Von Miller, Khalil Mack und JJ Watt in einer Defense? Kein Problem für Madden-Spieler! Beim „Ultimate Team“ können sich Madden-Spieler wie in den Vorjahren wieder ihr Dreamteam zusammenstellen und sich mit computergesteuerten Gegnern oder Freunden messen.

Endlich ist das Warten auf die NFL und das neue Madden vorbei. Vieles bleibt erhalten, mit dem „Journey“-Modus wagt EA Sports einen Schritt in Richtung Story-Modus. In Zukunft gerne mehr davon. Und einen Super-Bowl-Sieg für die Raiders.



Technische Daten

Plattform: PS4, Xbox One

USK/FSK: frei

Sprache: Englisch

Status: bereits erschienen



Die Bewertung Grafik: 5/5 (einfach genial)

Sound: 4/5 (fast perfekt)

Steuerung: 4/5 (fast perfekt)

Gameplay: 5/5 (einfach genial)

Story: 4/5 (fast perfekt)