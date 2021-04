Video-on-Demand : Streaming-Plattformen wachsen um mehr als 30 Prozent

Wegen Corona sind im letzten Jahr nur wenige Filme über die Leinwände geflimmert. Viele Filmfans sind deshalb verstärkt auf die Streamingdienste ausgewichen.

Berlin | Boom im Corona-Jahr: Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video werden in deutschen Wohnzimmern immer beliebter. Der Umsatz mit den Abos der Video-on-Demand-Plattformen in Deutschland habe im vergangenen Jahr um 32 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zugelegt, heißt es in einer Studie im Auftrag der Filmförderungsanstalt (FAA). Streaming...

