Beliebtes Format : Spotify erweitert «Gemischtes Hack»-Podcast auf samstags

Bei dem Podcast «Gemischtes Hack»thematisieren die beiden Moderatoren den Alltag, greifen politische und gesellschaftliche Themen auf und mischen das mit eigenen Anekdoten. Nun kommt der Podcast öfter.

von dpa

15. April 2020, 12:50 Uhr

Berlin (dpa) - Der Streaming-Dienst Spotify baut seinen Mittwochs-Podcast «Gemischtes Hack» aus und bietet samstags Sonderepisoden an.

Die Podcaster Tommi Schmitt und Felix Lobrecht interviewen Prominente und Menschen «aus dem echten Leben», wie der Streaming-Anbieter am Mittwoch in Berlin mitteilte. Zunächst seien sechs Episoden des rund einstündigen Interviewformats geplant, Start ist an diesem Samstag (18. April). Mittwochs wird es weiterhin die regulären Ausgaben des Podcasts geben.

«Gemischtes Hack» gibt es seit September 2019 exklusiv auf Spotify. Es ist laut dem Streaming-Dienst im vergangenen Jahr das beliebteste Format auf Spotify Deutschland gewesen. Der Podcast gewann unlängst auch den Publikumspreis beim Deutschen Podcast Preis, der zum ersten Mal vergeben wurde. Initiatoren sind mehrere Unternehmen und Akteure aus der Radiobranche.