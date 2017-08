Hits für iPhone und iPad : Spiele-Charts: Gamer wälzen Geheimakten

Nicht nur Gamer sind gerade überall auf der Welt unterwegs, sondern auch Nina Kalenkow und Max Gruber. Allerdings liegen die nicht am Strand, sondern erleben geheimnisvolle Abenteuer. So finden sich neben «Geheimakte 2» auch einige Klassiker in den Charts.