Angeklickt : Snabbus bietet Preisvergleich für Busanmietungen

Busfahrten zu organisieren, kann sehr zeitaufwendig sein. Snabbus hilft dabei. Die Seite vergleicht Preise und sucht das günstigste Angebot heraus.

von dpa

21. Mai 2019, 04:04 Uhr

Wenn die Schulklasse in den Zoo will, die Betriebsfeier an die See führt oder der eigene Sportclub zum Auswärtsspiel muss, braucht man ihn: einen Bus.

Was dann für den Organisator normalerweise folgt, ist zumindest kein Quell der Freude: Reihenweise Busunternehmen durchtelefonieren, um das günstigste Angebot zu finden. Hier setzt Snabbus.de an, ein Preisvergleich für Busanmietungen.

Auf der Seite gibt man einfach die gewünschten Daten, den adressgenauen Abfahrts- und Zielort sowie die Anzahl der Reisenden an. Snabbus vergleicht dann nach eigenen Angaben automatisch Preise von Hunderten von Busunternehmen und zeigt das günstigste Angebot an.

Dabei handelt es sich um einen verbindlichen Sofortpreis inklusive aller Kosten vom Fahrer über Kraftstoff bis hin zu möglichen Maut- oder Parkgebühren, erklärt der Vermittler.

Man kann direkt online buchen, erhält sofort eine Bestätigung und muss erst 14 Tage vor Abfahrt zahlen. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 28 Tagen vor Abfahrt möglich.