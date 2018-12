Bitkom-Umfrage : Smartphone-Abstinenz an Heiligabend nimmt zu

Ruhe von digitaler Dauerbeschallung gibt es für viele Menschen auch an Heiligabend nicht. Aber immerhin während des Weihnachtsessens will sich gut jeder Zweite (54 Prozent) nicht vom Smartphone ablenken lassen.

von dpa

22. Dezember 2018, 11:15 Uhr

Laut einer Umfrage des Digital-Verbands Bitkom will jeder Fünfte (21 Prozent) an Heiligabend ganz auf das Telefon verzichten. Die Zahl der Abstinenzler steigt damit, denn 2017 gaben erst 16 Prozent der Befragten an, an Heiligabend kein Smartphone nutzen zu wollen.

Diesmal wurden im Dezember 2018 insgesamt 1007 Personen im Alter ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt.