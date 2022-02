Niedersachsens Innenminister : Pistorius: Mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen Hass im Netz

Bei der Bekämpfung von Hassbotschaften im Netz ist nach Ansicht von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius eine stärkere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene notwendig.

„Gemeinsam hätten wir als Europäer wirklich starke Hebel gegenüber Plattformen wie Telegram in der Hand - diese sollten wir nutzen“, erläuterte der SPD-Politiker in einer am Samstag in Hannover verbreiteten Mitteilung. Europa müsse unzweifelhaft und unmissverständlich deutlich machen: „Wenn Plattformen wie Telegram einfach ihren Verpflichtungen nicht ...

