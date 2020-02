Probleme über Google Pay : Paypal: Problem mit falschen Abbuchungen behoben

Bis zu vierstellige Summen sollen über dubiose Abbuchungen aus Konten von Paypal-Kunden abgeflossen sein. Das Problem ist behoben, versichert nun Paypal. Die Ursache bleibt unklar.

von dpa

25. Februar 2020, 15:47 Uhr

Santa Clara (dpa) - Der Bezahldienst Paypal hat das Problem, durch das es zu unerlaubten Abbuchungen von Kundenkonten kam, nach eigenen Angaben behoben.

«Betroffen war eine sehr geringe Anzahl von PayPal-Kunden, die Google Pay nutzen», schränkte die Firma am Dienstag ein. Angaben zur Ursache des Problems gab es zunächst nicht.

In den vergangenen Tagen hatten Kunden in Nutzerforen - auch in Deutschland - von Abbuchungen berichtet, mit denen sie nichts zu tun gehabt hätten. Dabei war oft von Beträgen von mehreren hundert Euro oder Dollar die Rede.

Sämtliche nicht autorisierte Zahlungen würden zurückerstattet, versicherte Paypal. Es seien keine persönlichen Daten oder Finanzinformationen von PayPal-Kunden gestohlen worden. «Auch hatten Dritte zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf PayPal-Konten», hieß es.