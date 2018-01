Grafikchip-Spezialist : Nvidia rüstet VW und Uber für autonomes Fahren aus

Der Grafikchip-Spezialist Nvidia stärkt seien Einfluss in der Autobranche durch neue Kooperationen mit Volkswagen und Uber. Der deutsche Autokonzern will mit Hilfe von Nvidia an einem «intelligenten Co-Piloten» mit künstlicher Intelligenz arbeiten.